شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: الصيف مدته 92 يوما و 39 ساعة والخريف يبدأ 22 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن فصل الصيف يستمر لمدة 92 يوما و 39 ساعة و 49 دقيقة، ويبدأ فصل الخريف الأربعاء 22 سبتمبر، وطوله 89 يوما و 20 ساعة و 38 دقيقة، وفصل الشتاء يبدأ الثلاثاء 21 ديسمبر وطولة 88 يوما و23 ساعة و 35 دقيقة

و سبب حدوث الفصول الأربعة، يرجع إلى أن الشمس تتحرك فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، وهذا المدار يعرف بدائرة البروج، موضحا أنه نتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.

وكان الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن أنه طبقا للحسابات الفلكية ، أن الانقلاب الصيفى بدأ الاثنين 21 يونيو بنصف الكره الشمالى لهذا العام، إيذانا ببدء فصل الصيف فلكيا.

وأشار رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن الاثنين 21 يونيو شهد أطول نهار في عام 2021 في نصف الكرة الشمالى ، موضحا أنه فى هذا اليوم وصلت فيه الشمس فى رحلتها السنوية إلى أقصى إرتفاع لها شمالا ، فى كوكبة السرطان 23.5 درجة شمالاً.

وتحدث الانقلابات (الصيفى و الشتوى) نتيجة أن محور دوران الأرض - حول نفسها يميل بزاوية 23.5 درجة على مستوى مدارها حول الشمس، ويظل اتجاه محور دوران الأرض ثابتًا فى الفضاء أثناء دورانه حول الشمس ، بينما يتحرك خط رؤية الأرض للشمس عبر دائرة الأبراج. نتيجة لذلك ، يميل القطب الشمالي للأرض أحيانًا نحو الشمس (في يونيو) ، وفي أوقات أخرى يميل بعيدًا عنه (في ديسمبر). يؤدي هذا إلى ظهور الفصول على الأرض.