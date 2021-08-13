شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى شروط استحقاق برنامج المساعدات النقدية "كرامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية تنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ برنامج المساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية، حيث تقوم بصرف مساعدات نقدية " تكافل وكرامة ، الضمان الاجتماعىُ " لما يقرب من 4 مليون أسرة بما يعادل 14 مليون مواطن .

”الخليج 365” ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن أبرز شروط الاستحقاق لمعاش برنامج " كرامة فى نقاط محددة .

أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاماً أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب والأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

كما يشترط البرنامج أيضاً عدم وجود أي من موانع صرف المتمثلة في "ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر) - إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر) - ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن" - ملكية محل تجاربي أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة) - ملكية رؤوس مواشي للتجارة (ثلاثة أو أكثر) - العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (باشتراك تأميني) - العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بدون اشتراك تأميني) بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد.