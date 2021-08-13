ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بزعم استثمارها مقابل أرباح شهرية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط حاصل على دبلوم "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة سوهاج، لقيامه بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقانون.

ووفقا للتحقيقات تمكن المتهم من الحصول على مبالغ مالية مختلفة بلغت (2,100,000 – إثنين مليون ومائة ألف جنيه) من (3) مواطنين بمحافظة سوهاج ، مقابل حصولهم على أرباح ، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها ، و بمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة.