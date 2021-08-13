"طليقي ذبح بنتي وأمي".. أسرة المجني عليهم تروي تفاصيل مذبحة بولاق الدكرور (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

روت نعمة تفاصيل مقتل طفلتها ووالدتها على يد طليقها داخل شقته في بولاق الدكرور بسبب خلافات مالية وأسرية بينهما.

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات مقتل ربة منزل وطفلة رضيعة عُثر على جثتيهما داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور.

وتوصلت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، عقب بلاغ تلقاه رجال المباحث أن زوج نجلة الأولى ووالد الثانية، وراء ارتكاب الجريمة، والتي بدأت بمشادة كلامية مع المجني عليها لخلافات أسرية استل إثرها المتهم سكينًا وسدد لهما طعنات متفرقة فسقطتا قتيلتين.

و باستهداف المتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه.. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية مع المجني عليها لخلافات أسرية.. جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.