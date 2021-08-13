رئيس "دينية النواب" يهنئ شوقي علام بالتجديد: دار الإفتاء شهدت طفرة كبيرة في عهده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور علي جمعة - عضو هيئة كبار العلماء، رئيس لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، الدكتور شوقي علام _مفتي الجمهورية- على صدور قرار الرئيس السيسي، مد خدمته لمدة عام.

وقال جمعة: "إن ما حققه الدكتور شوقي علام من إنجازات على مدار السنوات الماضية التي تولى فيها منصبه مفتيًا للديار المصرية، مشهودة في الداخل والخارج، ومحل تقدير القيادة السياسية، وتجلى ذلخ في تجديد الثقة له ومد خدمته لاستكمال ما بدأه من انجازات في الحقل الإفتائي".

وأضاف في بيان له، الجمعة، أن دار الإفتاء المصرية تحت قيادة الدكتور شوقي علام، واجهت الكثير من التحديات التي استطاعت عبورها بنجاح ولعل آخرها جائحة كورونا التي قامت خلالها الدار بمحهودات كبيرة، وصدر عنها الكثير من الفتاوى المنضبطة والتجديدية التي يسرت على الناس هذه المحنة وحققت الاستقرار المجتمعي".

وتوجه الدكتور علي جمعة بخالص الدعاء إلى الله عز وجل أن يوفق المفتي إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يؤيده ويعينه فيما هو مقبل عليه وأن يلهمه الرشد والصواب.