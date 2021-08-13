شيخ الأزهر يوجّه رسالة لشركات تصنيع لقاحات كورونا: "نحن أمام اختبار إنساني صعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الشركات المنتجة للقاح كورونا إلى إعادة النظر في سياسات التسعير.

وغرد على حسابه على موقع تويتر: "نحن أمام اختبار إنساني صعب؛ لا يمكن تجاوزه إلا بالتضامن وتغليب صوت الرحمة والإنسانية".

ودعا الطيب صُناع القرار في الشركات المنتجة للقاح كورونا إلى إعادة النظر في سياسات التسعير وخطط التوزيع، وعلى الدول الغنية معالجة التفاوت الشديد في توزيع اللقاح لضمان وصوله للمناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا.

وطالبت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي بالتوزيع العادل والمنصف للقاحات كورونا، مؤكدة أنه لا تزال اللقاحات لا تُوزَّع توزيعًا عادلًا ومنصفًا حتى الآن، مما يتيح لفيروس كورونا الفرصة لمواصلة الانتشار والتحور، ولذلك تعمل المنظمة جاهدة لضمان حصول جميع البلدان في إقليمنا على ما يكفي من اللقاحات حتى يُمكنها حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفًا وعرضة للخطر، وغيرهم.