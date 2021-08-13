شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: ثلاثة آلاف من القوات ستصل نهاية الأسبوع إلى أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الامريكية أن معظم القوات الإضافية التى من المقرر نقلها إلى أفغانستان للمساعدة في عمليات الإجلاء والنقل من هناك ستصل البلاد بحلول نهاية الأسبوع.

وأكد كيربي، أن القوات المتواجدة في أفغانستان حاليا تواصل توفير الأمن فى مطار كابل والسفارة الأمريكية، قائلا: "تعمل قواتنا على توفير الأمن في مطار كابل وسفارتنا في أفغانستان".

وأضاف: "عدد من القوات الأمريكية الإضافية وصل بالفعل إلى أفغانستان"، مشيرا إلى أن فريق الأمن القومى أطلع بايدن على جهود تخفيض عدد المدنيين الأمريكيين في أفغانستان، ومؤكدا أن ثلاثة آلاف من القوات ستصل مع نهاية الأسبوع إلى أفغانستان.

وفي نفس السياق قال مسؤول في البيت الأبيض إنه برغم سرعة تقدم حركة طالبان في أفغانستان، إلا أن الحضور الكافي للجنود الأمريكيين في القواعد القريبة والمقرر إرسالهم إلى أفغانستان هذا الأسبوع يُظهر أن الإدارة الأمريكية خططت لجميع الحالات الطارئة، بما في ذلك تقدم سريع لـطالبان.

وأضاف المسؤول، حسبما نقلت قناة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن فريق الأمن القومي الأمريكي سوف يُطلع الرئيس جو بايدن بشكل منتظم، نهاية هذا الأسبوع، على آخر التطورات في أفغانستان أثناء وجوده في منتجع كامب ديفيد لقضاء العطلة.

وأكدت القناة الإخبارية الأمريكية أن الرئيس بايدن لن يعدل عن قرار الانسحاب من أفغانستان حتى مع تقدم حركة (طالبان) بشكل سريع أكبر مما توقعته الولايات المتحدة.