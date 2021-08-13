شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2021.. 5 معلومات مهمة عن النتيجة ومواعيد ظهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2021، نقدم في التقرير التالى 5 معلومات هامة عن النتيجة.

ـ مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة نفس معدلات النجاح في الأعوام الماضية.

ـ انخفاض الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة مقارنة بالأعوام السابقة.

ـ تعلن نتيجة الثانوية العامة 2021، خلال الفترة من 15 حتى 18 أغسطس.

ـ انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بامتحانات الثانوية العامة 2021.

ـ تحديد أوائل الثانوية العامة وتوقيع عقوبات صارمة على الغشاشين.

وتعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021، إلكترونيا حيث يتاح للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى، فيما أكدت الوزارة أن مؤشرات نسب النجاح فى كل المواد التى انتهى تصحيحها "مطمئنة" تماما ومقاربة للسنوات الماضية، وأن الاختلاف الملحوظ ليس فى نسب النجاح العامة ولكن فى شرائح توزيع الدرجات وبشكل اوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على اكثر من 90%؜ او نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% - 90% وهكذا.

وأوضحت الوزارة أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها وبعد التشاور مع التعليم العالى ولن تصرح بأى شيء عن الدرجات قبل هذا المؤتمر منعا للبلبلة وكى لا نقدم معلومات منقوصة.