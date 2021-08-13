شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط الحصول على لقاح كورونا للمسافرين.. إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، عن الضوابط الخاصة بحصول راغبي السفر إلى خارج البلاد على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

و"الخليج 365" يستعرض الضوابط الخاصة باللحصول على لقاح كورونا من أجل السفر للخارج .



ضوابط الحصول علي لقاح كورونا للمسافرين للخارج

1- السماح لراغبى الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بغرض السفر إلى خارج البلاد، بالتوجه لمراكز التطعيمات الـ126 المخصصة لتطعيم المسافرين، دون انتظار رسالة بتحديد موعد التوجه للمركز.

2- يشترط للحصول على التطعيمات الخاصة بالسفر لخارج البلاد أن يصطحب المسافر المستندات الدالة على استعداده للسفر.

3- تتضمن المستندات الدالة على السفر تأشيرة دخول الدولة التى سيتوجه المسافر إليها أو تذكرة السفر أو عقد عمل أو المستندات الدالة على البعثات التعليمية مع وجود جواز سفر سارى.

4- توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى مراكز التطعيمات الـ539 المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية وكذلك المراكز الـ126 المخصصة لتطعيم راغبى السفر إلى خارج البلاد.

5- جميع اللقاحات تصرف للمواطنين المصريين ولغير المصريين المقيمين على أرض مصر مجانا ودون أى مقابل.

6- يتم وفقا لطلب متلقى الخدمة استخراج شهادة التطعيم المعتمدة الخاصة بأغراض السفر مقابل مصاريف إدارية بقيمة 250 جنيها، فيما تم تحديد المصاريف الإدارية مقابل طلب استخراج شهادة الحصول على التطعيم للاستخدام فى الأغراض الداخلية مقابل 100 جنيه فقط.