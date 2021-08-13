شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ارتفاع أسعار الذهب فى مصر جنيهين وعيار 21 يسجل 775 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة.

غرق قاطرة نهرية محملة بالطين الأسوانى فى قناطر نجع حمادى الجديدة.. صور

أكدت وزارة الموارد المائية والري، غرق قاطرة نهرية محملة بالطين الأسوانى فى قناطر نجع حمادى الجديدة، قائلا إنه أثناء مرور الوحدة النهرية ناصر 62، والتى تقطر القاطرة ناصر 261، والمحملة بالطين الأسوانى، والتابعة لشركة النيل للنقل النهرى، أمام الأهوسة الملاحية بقناطر نجع حمادى الجديدة، حدث ثقب بداخل القاطرة، الأمر الذى أدى إلى غرقها بالحمولة على بعد 300 متر من مدخل الأهوسة.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة.. ارتفاع جنيهين وعيار 21 يسجل 775 جنيها

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021 ارتفاعا بقيمة جنيهين فقط فى التداولات، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالمياً لمستويات 1760 دولارا.

محمد شريف خارج حسابات الأهلى أمام إنبى والطلائع بسبب الإصابة

خرج محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، من حسابات الجهاز الفنى للمارد الأحمر بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بشكل مبدئى فى مباراة إنبى المقرر لها غداً السبت ومباراة الطلائع المقرر لها الثلاثاء المقبل بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية الذى تعرض له فى مباراة الإسماعيلى التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

شقيق سمير غانم أول زوار دلال عبد العزيز في الجمعة الأولى بعد وفاتها.. فيديو

وصل منذ قليل حسام غانم شقيق الفنان الراحل سمير غانم، وبصحبته أشقاؤه، إلى المقابر لزيارة قبر الفنانة دلال عبد العزيز، وظل بالمقابر لأكثر من ساعتين يقرأ القرآن.

وكيل أعماله: الشناوى تلقى عرضين من إسبانيا وإيطاليا والأهلى لن يقف فى طريقه

كشف حازم الحديدى، وكيل أعمال محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، أن اللاعب يمتلك عرضاً إسبانيا وآخر إيطاليا، مؤكداً أن القلعة الحمراء لن تقف أمام مصلحة الحارس المتألق. وقال حازم الحديدى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "ليس صحيحاً أن ناديي الهلال والنصر السعوديان تقدما بعرض للشناوى، فهى مجرد عروض شفهية من بعض الوسطاء لم ترتق للصيغة الرسمية، فالعروض الخليجية وعلى رأسها السعودية ليست مرفوضة من حارس الأهلى".

سلبية مسحة كورونا للمغربى بدر بانون مدافع الأهلى

تأكدت سلبية مسحة كورونا التى خضع لها المغربى بدر بانون، مدافع النادى الأهلى، والذى غاب عن مواجهة سيراميكا السبت الماضى، والذى انتهى بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة، وكذلك لقاء الإسماعيلى الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

كيف قضى السياح الروس أول أجازة لهم فى الغردقة بعد انقطاع 6 سنوات؟

للسياح طابع خاص فى التنزه وقضاء أجازاتهم فى مدينة الغردقة وشرم الشيخ، حيث إنهم كانوا يمثلون أكثر من 30 % من نسب السياحة قبل عام 2015، وبعودتهم مرة أخرى هناك توقعات بارتفاع معدلات الوصول إلى 3 ملايين سائح سنويا، وعدة برامج سياحية نظمتها شركات السياحة المختلفة للسياح الروس فى أول زيارة لهم للغردقة بعد انقطاع دام لسنوات من أهم تلك الزيارات الرحلات البحرية والحفلات الليلة التى يعشقها السياح الروس.

نقل الكراكة تحيا مصر لمصنع الرمال السوداء لبدء أعمال التكريك.. صور

شهد الطريق الدولى الساحلى بالبرلس، أعمال نقل الكراكة "تحيا مصر" من بوغاز البرلس إلى مصنع الرمال السوداء، وتم نقل الأجزاء الثمانية للكراكة تحيا مصر إلى مصنع الرمال السوداء، واتخاذ جميع إجراءات التأمين لعملية النقل.

«الحج والعمرة»: نعتزم رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى 120 ألفاً يومياً

أعلن وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان، بدء وصول طلائع المعتمرين القادمين من خارج المملكة، حيث تتكون المجموعة الأولى من 5 معتمرين سيصلون إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة مساء اليوم الجمعة، وسيتجهون بالحافلات مباشرة إلى المدينة المنورة.وفق "عكاظ".

دنيا سمير غانم فى أول زيارة لقبر والدتها الراحلة دلال عبد العزيز.. فيديو

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على زيارة قبر والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وذلك في أول جمعة بعد وفاتها، وجلست دنيا أمام قبر والدتها وقراءة القرآن لها، كما قامت بالدعاء لها ولوالدها الفنان سمير غانم .

الزمالك يواجه الفائز من توسكر الكيني وسولار الجيبوتى بدور الـ32 بأبطال أفريقيا

أوقعت قرعة الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2021 – 2022 والمقامة حاليا فى القاهرة، فريق توسكر الكيني في مواجهة سولار الجيبوتي، على أن يلعب الفائز بينهما مع الزمالك في دور الـ32 من البطولة.

الأهلي يواجه الفائز من بطلى النيجر وبوروندى فى دور الـ32 بأبطال أفريقيا

أوقعت قرعة الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2021 – 2022 والمقامة حاليا فى القاهرة، يونيون سبورتيف جيندرامارى بطل النيجر ولوماسيجيه بطل بوروندى، اللذان سيتواجهان خلال الدور التمهيدي للبطولة، على أن يلعب الفائز منهما مع النادي الأهلي فى دور الـ32.