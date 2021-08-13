شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء تصريح إمام مسجد ومنعه من صعود المنبر لعدم إلتزامه بالوقت المحدد لخطبة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إلغاء تصريح خطابة "ا.س"، خطيب متطوع بمديرية أوقاف القاهرة ومنعه من صعود المنبر بأي من المساجد على مستوى الجمهورية ، نظرًا لمخالفته تعليمات الوزارة في الالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة .

وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم، إن القرار تضمن التوجيه بتعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف القاهرة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدا على منعه، محذرة من مخالفة تعليماتها بشأن خطبة الجمعة أو الإجراءات الاحترازية أو عدم مراعاة إجراءات التباعد .

يذكر أن خطبة الجمعة اليوم كان موضوعها عن أحد هذه الدروس المستفادة وهو "التخطيط واعتماد الكفاءات"، وحددت الوزارة عنوان الخطبة بـ"من دروس الهجرة النبوية المشرفة التخطيط واعتماد الكفاءات".

وجددت وزارة الأوقاف، توجيهاتها للأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، ونشرت عبر موقعها الإلكترونى نص الخطبة.

وافتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 19 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و6 مساجد صيانًة وترميمًا، في 9 محافظات، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1620 مسجدًا، منها: 1487 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا" و133 مسجدًا صيانة وترميمًا.