شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مراكز لتطعيم المسافرين ضد كورونا استمر عملها حتى الثالثة صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، استمرار عمل عدد من مراكز التطعيمات الـ26 المخصصة لتطعيم المسافرين إلى خارج البلاد حته الساعة الثالثة من صباح اليوم الجمعة.

أوضح «مجاهد» فى تصريحات صحفية، أنه وفقا للإقبال الشديد على المراكز مع توافر التطعيمات، وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، باستمرار العمل فى مراكز التطعيمات التى شهدت إقبالا متزايدا حتى الانتهاء من تطعيم جميع المتواجدين فى المركز.

وأشار «مجاهد» إلى أن الوزارة وجهت فرق التواصل المجتمعى فى جميع مديريات الصحة على مستوى الجمهورية إلى مراكز التطعيمات لتقديم التوعية المترددين على المراكز وإمدادهم بالمستلزمات الوقائية وتنظيم الانتظار ومنع التزاحم، والحفاظ على المسافات الآمنة بين المترددين على المراكز.

وأكد «مجاهد» توافر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى مراكز التطعيمات الـ539 المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية والتى تتضمن المراكز ال126 المخصصة لتطعيم راغبى السفر إلى خارج البلاد، داعيا المواطنين إلى التسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بطلب الحصول على اللقاحات http://www.egcovac.mohp.gov.eg/.