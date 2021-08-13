شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أمريكي يتفقد إجراءات التأمين بمطار القاهرة نهاية الشهر الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم وفد أمريكي تابع لإدارة النقل الأمريكية، بزيارة تفقدية لمطار القاهرة الدولي، نهاية الشهر الجاري تستغرق 5 أيام، للتفتيش على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب والبضائع والطائرات داخل المطار، خاصة الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن زيارة الوفد الأمريكي التفقدية، هو تفتيش دوري يجري بشكل مستمر ودوري بين سلطات الدولتين للتفتيش على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالمثل تقوم سلطة الطيران المدني المصري، بالتفتيش على الرحلات القادمة القادمة من نيويورك إلى القاهرة، حيث من المقرر أن يصل الوفد حسب الترتيبات المُعدة له حتى الآن يوم 22 أغسطس وينهي تفتيشه يوم 26 أغسطس الجاري.

واضافت المصادر، إن تفتيش الوفد الأمريكي المرتقب، اجتازه مطار القاهرة الدولي عدة مرات سابقة دون أي ملاحظات، حيث يقوم الوفد بتفقد إجراءات الركاب، ورحلات مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك مع تفقد خط سير حقائب الركاب أيضاً، منذ وضعها على كاونترات وزن الحقائب داخل صالة السفر وحتى خروجها وشحنها على الطائرات، مع رصد حركة حاويات الطعام والتى تتضمن وجبات الركاب وتحركها من خروجها من منطقة الكيترينج وشحنها على الطائرات.

ويتابع الوفد الأمريكي، خلال زيارته أيضًا، الإجراءات الأمنية داخل مطار القاهرة، خاصة المتبعة لتأمين الحاويات والطرود الخاصة بالبضائع قبل شحنها على الطائرات ومتابعة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بفحص هذه الطرود، ورصد حركة الراكب منذ دخوله صالة السفر، ومروره بمناطق وزن الحقائب والترانزيت حتى الصعود إلى الطائرة.