الأمن يكشف لغز مقتل طفل "المقابر" بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية غموض واقعة العثور على جثة طفل مقتول وملقى داخل منطقة المقابر بأطفيح، بعد أسبوع من ارتكابها

تبغ لمركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (طالب "سن 11" - مقيم بدائرة المركز) ملقاة داخل منطقة المقابر بأطفيح وحول رقبته حبل.

وبسؤال والده قرر أن نجله خرج بمركبة "التوك توك" الخاصة به للعمل عليها، ولم يعد وبالبحث عنه عُثر عليه بمحل البلاغ واكتشف سرقة مركبة "التوك توك".

وأسفرت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة.