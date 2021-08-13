"هشغل فلوسكم في العقارات".. ضبط شخص لقيامه بالنصب على المواطنين بزعم الاستثمار العقاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة استثمار عقاري- مقيم بمحافظة سوهاج، لقيامه بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية متفقٍ عليها فيما بينهم بالمخالفة للقانون.

وأفادت التحريات أن المتهم تمكن من الحصول على مبالغ مالية بلغت (11,891,000– أحد عشر مليون وثمانمائة وواحدٍ وتسعين ألف جنيه) من (14) مواطنًا بمحافظة سوهاج، مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة.