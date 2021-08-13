"ربطوه في العمود وصوره فيديو".. الأمن يكشف تفاصيل ضبط 3 أشخاص بالتعدي على لص بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بقيام الأهالى بضبط "لص" حال محاولته سرقة الدراجة النارية خاصته، حيث تم ضبطه وتبين أنه (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة أبو صوير) مصاباً بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

و بمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وأضاف بأن إصابته حدثت أثناء ضبطه بمعرفة الأهالى، وكذا تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأهالى بالإسماعيلية بضبط لص والتعدى عليه وتقييده بإحدى أعمدة الإنارة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة التعدى على المذكور وتبين أنهم 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية".

و بمواجهتهم بمقطع الفيديو المشار إليه أقروا بارتكاب الواقعة وعللوا ذلك لقيام المتهم المشار إليه بمحاولة سرقة الدراجة النارية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة.