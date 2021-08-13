قصة انتحار " بكبوظة" بمنشية ناصر وكلمة السر: رسالة واتساب غامضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

لم يحالف محمد رضا الحظ، ولم يمهله القدر؛ ليشارك شقيقيه حفل زفافهما بعد أشهر بمنطقة منشية ناصر بالقاهرة، قبل انتحاره عاني ذو الـ17 ربيعًا من سوء أحوال معيشته: "ابني كان بيدور على شغل من بعد شهر رمضان"، يقولها الأب. اعتقد الشاب أن الانتحار هو الحل، حتى تخلص من نفسه شنقًا في ظل غياب أسرته عن المنزل، بعدما ترك رسالة غامضة على تطبيق الواتساب لصديق طفولته: "لو حصلي حاجة ابقي عرفهم إن البنت ملهاش ذنب يا حسن".

عاد "رضا .م"، والد الضحية من عمله مبكرًا الاثنين الماضي؛ ليذهب رفقة زوجته وابنته لشراء باقي متطلبات جهاز عفشها، بعدما وفر الخمسيني ثمنها من عمله اليومي، ونظرًا لبقاء 4 أشهر على حفل زفافها، ولم يبقَ سوى "بكبوظة" الذي رفض الذهاب مع أسرته: "سبت ابني ونزلت أنا وأمه نجيب باقي جهاز أخته العروسة". لم يكد يمر سوي دقائق وذاع الخبر بالشوارع: اتصلوا بيا قالوا لي ابنك شنق نفسه في الأوضة!.

على غير العادة طلب "بكبوظة" أن يقابل صديقه وجاره "حسن"؛ ليجلسا معًا أعلى سطح المنزل. حوار لم يتعدَ الثلاث دقائق بين الصديقين، أخبر الأول الأخير أنه سيرسل له رسالة على تطبيق الواتساب: (قالي روح وأنا هبعتلك رسالة على الواتساب فتحت الفويس ومكملتهوش وجريت ألحقه أشوف إيه اللي خنقة"، كلمات يقولها حسن صديقه.

"كلمني قبل ما ينتحر بنص ساعة، وكان بيسأل على شغل".. يقولها محمد سمير نجل عم الضحية نافيًا ما نقلته بعض مواقع السوشيال ميديا عن انتحار الشاب شنقًا أثناء تصويره بثًا مباشرًا على تطبيق "التيك توك" بغرض جلب المشاهدات أو التريند، مضيفًا أن نجل عمه لديه صفحة على التطبيق، ولكن لم يكن له سوى متابعين"، ابن عمي مش متعلم علشان يعمل الكلام اللي الناس بتقوله دا".

هرول "حسن"؛ لينقذ صديقه من الموت المحقق، وعندما دخل الشقة صُدم بمشهد جثته: "كنت مخضوض عليه جدًا.. فتحت الشقة لقيته مشنوق.. قفلت الباب وجريت على عمه"، يستكمل "حسن" حديثه لـ"الخليج 365"، مضيفًا: "صديقي مات ومحدش يعرف هو شنق نفسه ليه.. ربنا بس هو اللي يعلم إيه الحقيقة؟".

في لحظة صدمة وذهول طرق الشاب باب شقة "محمد"، عم الضحية؛ ليخبره بما رأه داخل شقة شقيقه، هب العم صاعدًا للطابق الأعلى وكسر الباب، وعندما وضع قدميه في الغرفة وجده معلقًا في المروحة: "عمه اتصل على والده يجي يشوفه وبلغنا النجدة".

تتابع جارة الضحية: "كنت نايمة صحيت وهما بيكسروا الباب.. طلعت بقلهم فيه إيه؟.. رد عليا عمه قالي: "بكبوظة شنق نفسه جوه".. مستشهدةً في حديثها بأن الضحية لم يكن له خلاف مع أحد في المنطقة، وكان محبوبًا لدى جميع أصدقائه، مضيفة: أن مشكلة الضحية الوحيدة أنه لم يلتحق بعمل منذ فترة طويلة، ما دفعه للانتحار: "كل اللي رايح واللي جاي: معندكش شغل ليا".

ليلة الواقعة تلقى سلطان اتصالًا هاتفيًا من والده يخبره أن شقيقه الأصغر انتحر شنقًا، في نشاط وهمة وصل الشاب مسرعًا من منطقة عمله، كونه يعمل في محل مجوهرات بوسط القاهرة،: "لقيت الشرطة في البيت ومكنتش أعرف حاجة عن اللي حصل"، مضيفًا: "أخويا قعد 4 ساعات متعلق وأنا اللي نزلته من المشنقة.. الإسعاف نقلته على المشرحة وبعدها دفناه في المقابر".

بداية الواقعة بلاغ تلقاه قسم شرطة منشأة ناصر، بانتحار طفل شنقًا داخل غرفة نومه في منزل الأسرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة الطفل "محمد. ر" 17 عامًا، وبالفحص تبين وجود آثار خنق حول الرقبة.

و بالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، وخلال التحقيقات أقر أفراد أسرته بأنهم فوجئوا بانتحاره معلقًا بسقف الغرفة: "وجدناه معلقًا بالسقف".

كما ونقل إلى مشرحة زينهم بالقاهرة التى انتدبت الطب الشرعي؛ لتحديد أسباب الوفا ة وإعداد تقرير مفصل بالجثمان، وعقب الانتهاء صرحت نيابة منشأة ناصر بتسليمه لذويه لدفنه.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة .