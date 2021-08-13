مصر للطيران تسيّر رحلة خاصة لنقل المنتخب الإماراتي من بلجراد إلى دبي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

سيّرت شركة مصر للطيران رحلة خاصة، على متن طائرة من طراز البوينج B737_800، رقم MS 3201، لنقل بعثة المنتخب الأول لكرة القدم بدولة الإمارات العربية المتحدة، من بلجراد إلى دبي، عقب انتهاء معسكره التدريبي في صربيا، ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لمباريات الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وأعرب مسئولو المنتخب الإماراتي عن سعادتهم بالتواجد على طائرات مصر للطيران، لما تتميز به من رفاهية وتطور وخدمة متميزة وحفاوة وترحاب.

وأنهى فريق عمل الرحلات الخاصة بمصرللطيران جميع الإجراءات لسفر منتخب الإمارات، في الاتجاهين سواء في رحلة الذهاب يوم 7 أغسطس الماضي إلى بلجراد أو رحلة العودة إلى دبي.

جدير بالذكر أن الشركة شغلت هذا الشهر أيضًا رحلة خاصة، لنقل فريق الهلال السعودي في الاتجاهين لخوض معسكر تدريبي في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.