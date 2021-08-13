وفد أمريكي ينفذ جولة تفتيشية على إجراءات الأمن في مطار القاهرة نهاية أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

يزور وفد خبراء أمريكي تابع لإدارة النقل الأمريكية، مطار القاهرة الدولي، نهاية أغسطس الجاري، للتفتيش على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب والبضائع والطائرات داخل المطار، خاصة الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

صرحت بذلك مصادر مطلعة بمطار القاهرة، وأضافت أن زيارة الوفد الأمريكي، تفتيش دوري يجري بشكل مستمر بين سلطات الدولتين، للتفتيش على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالمثل تقوم سلطة الطيران المدني المصري، بالتفتيش على الرحلات القادمة من نيويوك إلى القاهرة، كإجراء دوري متبع ويتم بين الدول التي تسير رحلات وخطوط طيران متبادلة فيما بينهما.

وتابعت المصادر، أن تفتيش الوفد الأمريكي المرتقب، اجتازه مطار القاهرة الدولي، عشرات المرات سابقًا دون أي ملاحظات، وأوضحت المصادر سيتفقد الوفد إجراءات الركاب، ورحلات مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك مع تفقد خط سير حقائب الركاب، منذ وضعها على كاونترات وزن الحقائب داخل صالة السفر، وحتى خروجها وشحنها على الطائرات، مع رصد حركة حاويات الطعام، والتي تتضمن وجبات الركاب وتحركها من خروجها من منطقة الكيترينج وشحنها على الطائرات.

ويتابع الوفد الأمريكي، الإجراءات الأمنية داخل مطار القاهرة، خاصة المتبعة لتأمين الحاويات والطرود الخاصة بالبضائع قبل شحنها على الطائرات، ومتابعة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بفحص هذه الطرود، ورصد حركة الراكب منذ دخوله صالة السفر، ومروره بمناطق وزن الحقائب والترانزيت حتى الصعود إلى الطائرة.