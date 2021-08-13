شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية للمفتى بعد تجديد الثقة: نطلب لك التوفيق لما فيه خبر البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الكنيسة الكاثوليكية التهنئة للدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية بعد تجديد الثقة له من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وجاء نص تهنئة البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالإصالة عن نفسى، نهنئ الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بمناسبة تجديد الثقة وتمديد خدمته مفتيًا للجمهورية لمدة عام آخر من قبل فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونطلب من الله القدير أن يوفقكم لما فيه خير البلاد والعباد".

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أصدر القرار رقم 339 لسنة 2021، بمد خدمة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، لمدة عام، من اليوم الخميس، بعدما وصل فضيلته للسن القانونية اليوم الخميس، 12 أغسطس 2021.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قدر أصدر أول أمس القرار رقم 338 لسنة 2021 بشأن اعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين "17 و20" من قانون الخدمة المدنية.