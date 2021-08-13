شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الكراكة تحيا مصر لمصنع الرمال السوداء لبدء أعمال التكريك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الطريق الدولى الساحلى بالبرلس، أعمال نقل الكراكة "تحيا مصر" من بوغاز البرلس إلى مصنع الرمال السوداء، وتم نقل الأجزاء الثمانية للكراكة تحيا مصر إلى مصنع الرمال السوداء، واتخاذ جميع إجراءات التأمين لعملية النقل.



جانب من نقل الكراكة



جنب من نقل الكراكة

وأشاد اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء مجدى الطويل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، والعضو المنتدب، بأعمال تأمين نقل الكراكة، والدور الكبير للأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة والدعم الدائم من محافظة كفر الشيخ للمشروع.



متابعة اعمال نقل الكراكة تحيا مصر

يذكر أن الكراكة "تحيا مصر" أول كراكة فى العالم تعمل بالطاقة الكهربائية، تزن 550 طنا، صُممت خصيصا لشركة الرمال السوداء، بطاقة انتاجية 2500 طن رمال سوداء فى الساعة، وهى جزء مهم لعملية تكريك الرمال السوداء.



نقل اجزاء الكراكة

وتم شحنها على سفينة من ميناء روتردام الهولندى وصولا لميناء الإسكندرية، ثم قطرها لمنطقة بوغاز البرلس، وسحبها إلى منطقة التفكيك على الأرض، وتم تفكيكها إلى ثمانية أجزاء، ونقلها إلى مصنع الركاز لتجميعها، لبدء أعمال التنجيم.



تأمين نقل الكراكة



متابعة نقل الكراكة



جانب من اعمال نقل الكراكة



اعمال نقل الكراكة



جانب من نقفل الكراكة المصرية تحيا مصر