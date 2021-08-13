شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل لقاح كورونا للمسافرين .. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن تطعيم كورونا من إنتاج شركة جونسون آند جونسون بـ126 مركزا للتطعيمات الدولية بالجمهورية، متوفرا لتطعيم المسافرين للخارج.

تسجيل لقاح كورونا للمسافرين"الخليج 365" يستعرض آليات الحصول على تطعيم لقاح كورونا جونسون آند جونسون للمسافرين للخارج.

https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home

2 - الانتظار حتى وصول رسالة تأكيدية من الوزارة عبر الهاتف المحمول بموعد ومكان الحصول على اللقاح.

3- تجهيز أوراق السفر كـ الباسبور السارى والتأشيرة إن وجدت.

4- التوجه لمركز التطعيمات المذكور بالرسالة للحصول على التطعيم.

5- استخراج شهادة التطعيم بكيو آر كود مقابل سداد 250 جنيها للمصريين و25 دولارا للأجانب.