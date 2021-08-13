شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تركيب رادارات من الكيلو 21 لـ 153 بطريق الساحل للحد من الحوادث فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر، إنه بخصوص قرار وزير الداخلية رقم 1613سنة 2008، والذي حدد السرعات المقررة على عدة طرق ونشر فى الجريدة الرسمية، يشمل طرق إسكندرية الصحراوى ومطروح والسلوم بداية من الكيلو 21 وحتى الكيلو 153، فقط خلال 3 أشهر من كل عام وتعود السرعات المقررة عليه كما كانت 100 كم/ س.

وأضافت المصادر، أن القرار يتم تطبيقه كل عام خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر سنويًا، والقرار يشمل طرق إسكندرية الصحراوى ومطروح والسلوم بداية من الكيلو 21 وحتى الكيلو 153، يشمل طريق مطار العالمين، السرعات المقررة لكل نوع من أنواع السيارات.

وقالت المصادر، إن السرعات المحددة للمناطق حددت ب، 60 كم/ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات، ومركبات النقل، 70كم/ ساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية ذات العجلتين، و80 كم/ ساعة لباقى أنواع المركبات ويتم تطبيقها خلال 3 أشهر فقط.

وأستطردت المصادر، أن جميع الرادارات ثابتة أعلى الطرق المحددة ويتم التقاط المخالفات لقائدى السيارات بهدف الحد من وقوع الحوادث المرورية التى تقع بتلك الطرق ومنع نزيف الدماء على الأسفلت، ويتم رصد المخالفين وإرسال المخالفات للنيابة لتوقيع الغرامات عليهم بهدف الحد من الحوادث تمام بتلك المحاور.