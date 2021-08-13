شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رحلات مصر للطيران الدولية والداخلية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران غدا السبت، 89 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى على متنهم ما يقرب من 11 ألف راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصر للطيران فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل 64 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، دبى، بغداد، مدريد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، جنيف، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبى، موسكو، فيينا، ميونيخ، عمَان، البحرين، الخرطوم، لارناكا، الشارقة، عنتيبى، نيروبى، أديس أبابا، جوهانسبرج، بيروت)، بالإضافة إلى 21 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وبرج العرب، و4 رحلات شحن جوى تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 11 ألف راكب.

وكانت أعلنت شركة مصر للطيران عن البدء فى تسيير 7 رحلات أسبوعية من العاصمة الروسية "موسكو" إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة، بواقع 4 رحلات إلى مدينة الغردقة، و3 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، وذلك تزامنًا مع عودة السياحة الروسية إلى المقاصد السياحية المصرية بعد توقف ما يقرب من 6 سنوات.