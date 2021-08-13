نقيب الأشراف يشيد ببطولات القوات المسلحة: تبذل كل غال ونفيس لتوفير الأمن والأمان للمصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أشاد السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، بجهود القوات المسلحة المصرية في بسط الأمن والأمان على كافة أرجاء البلاد، في ظل تحديات متعددة سواء في مواجهة شبح الإرهاب الأسود أو تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

وقال نقيب الأشراف، في بيان له اليوم، إن القوات المسلحة المصرية ستظل درعاً وسيفاً يحمي الوطن وتبذل قصارى جهده في سبيل ذلك، وتضحي بكل ما هو غالٍ ونفيس من أجل حماية الحدود وتوفير الأمن للمصريين جميعاً، مشيراً إلى أن ما نجحت به قواتنا المسلحة هو امتداد للعمل على تحقيق الاستقرار الداخلي والقضاء على بؤر الإرهاب في ظل إخلاص وصدق تتمتع به القيادة السياسية المصرية، وينفذه جنودنا الشرفاء والمخلصين في القوات المسلحة والشرطة المصرية.

ونعى نقيب السادة الأشراف، شهداء القوات المسلحة الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم، ومن سبقهم على مدار السنوات الماضية، سعياً وتحقيقاً للرسالة التي حملها هؤلاء الجنود على عاتقهم، داعياً المولى - عزوجل - أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ويوفق قائدها وجيشها ورجال أمنها لما فيه الخير.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والأمان، وأن يوفق قادتها لما فيه صلاح العباد وأمن البلاد، وأن يجزي قائدها خير الجزاء على ما قدمه ويقدمه كل يوم من إنجازات، وأن يحفظ أهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء.