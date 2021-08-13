تطعيم المسافرين بلقاح كورونا.. ننشر المراكز على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تجهيز 126 مكتبًا لتطعيم المواطنين الراغبين في السفر بلقاح فيروس كورونا المستجد.

كانت وزارة الصحة أعلنت استقبال أولى شحنات لقاح "جونسون أند جونسون" الأمريكي، وبدأت التطعيم به أمس.

وجاءت المكاتب في جميع المحافظات كالتالي:

القاهرة

مكتب صحة نصر أول

مكتب صحة الشريف

مكتب صحة قصر النيل

مكتب صحة التجمع الأول

مكتب صحة المعادي

مكتب صحة المنيل



الجيزة

مكتب التطعيم الدولي

مكتب صحة كرداسة

مكتب صحة الحوامدية

مكتب صحة أطفيح

رعاية شمال العياط

رعاية طفل البدرشين

مكتب صحة أوسيم

مكتب صحة الصف،

مركز صحي زين

مركز طب أسرة زنين

الإسكندرية

مكتب صحة المندرة

مكتب صحة سموحة

مكتب المراقبة الدولية

مكتب صحة العامرية

وحدة العجمي البحرية

القليوبية

مكتب صحة بنها رابع

المركز الطبي بكفر الشيخ

مركز طبي شباب

مركز طبي الخانكة أول

مركز طبي الخصوص

مركز طبي بهتيم ثاني

المركز الطبي بشبين القناطر

مركز طبي طوخ

مكتب صحة القناطر الخيرية أول

مركز طبي قليوب المحطة

البحيرة

المركز الطبي بناصر

المركز الطبي الحضري غرب آيتاي

عيادة حي أول العكريشة

الإدارة الصحية ببدر،ط

المركز الطبي الحضري برشيد

مكتب صحة ابو المطامير

وحدة البلاكوس الصحية بكوم حمادة

مكتب صحة المحمودية

صحة أول أدكو

الغربية

مكتب التطعيم الدولي

إدارة المحلة الأول

مكتب صحة سمنود

مكتب صحة زفتى

مكتب صحة بإدارة قطور

مكتب صحة أول كفر الزيات

مكتب صحة ثان بسيون

المنوفية

مكتب صحة منوف ثان

مكتب صحة السادات

مكتب صحة الباجور

مكتب صحة شبين الكوم ثاني

مكتب صحة أشمون

الشرقية

مكتب صحة أول الزقازيق

مركز تطعيم ديوان مديرية الشئون الصحية بالزقازيق

مكتب صحة ثان الزقازيق

مركز طبي الحي العاشر

مستشفى منيا القمح

المركز الطبي بإدارة بلبيس

مستشفى القنايات

مستشفى ديرب نجم

وحدة الدميين بفاقوس

مستشفى الحسينية

الدقهلية

مكتب صحة ثان المنصورة

مكتب صحة ميت غمر

مكتب صحة الجمالية

مكتب صحة بلقاس

مكتب صحة السنبلاوين

مكتب صحة دكرنس

وحدة أسرة قولونجيل

مكتب صحة أول المنصورة

كفر الشيخ

مكتب صحة كفر الشيخ أول،

مكتب صحة دسوق أول،

مكتب صحة مطوبس،

مكتب صحة فوه، مكتب صحة قلين،

مكتب صحة سيدي سالم

دمياط

مكتب صحة أول دمياط

مركز طب أسرة حي أول

مكتب صحة الزرقا،

مكتب صحة دمياط الجديدة

بورسعيد

مكتب صحة بورسعيد أول

الإسماعيلية

مركز صحة السبع بنات

مركز طب أسرة السبع بنات،

مكتب صحة القصاصين

السويس

مكتب الحجر الصحي ببورتوفيق

الفيوم

مركز المتميز بالشواسنة

مركز طبي سنورس

مركز طبي اطسا

ديوان مديرية الصحة والسكان

بني سويف

مكتب صحة أول مركز طبي الغمراوي،

رعاية الطفل بالفشن،

المركز الطبي ببا

المنيا

مكتب صحة ثالث ملوي

مكتب صحة ثالث مغاغة

أسيوط

مكتب صحة أول أسيوط،

مركز صحي القوصية،

مكتب صحة أبو تيج

سوهاج

أدفا،

مكتب صحة طهطا،

العوامر بحري جرجا

مستشفى البلينا المركزي

وحدة صحة الأسرة بنيدة

قنا

مكتب صحة قنا

مكتب صحة قوص

مكتب صحة نجع حمادي

الأقصر

مكتب صحة ثان الأقصر،

مستشفى حميات الأقصر،

الوحدة الصحية بالزينية،

مكتب صحة إسنا،

الوحدة الصحية بالرزيقات بحري تأمين صحي،

الوحدة الصحية بآل عثمان

أسوان

مكتب التطعيم الدولى بمعزل الحجر الصحي

مكتب صحة أسوان أول

مكتب صحة كوم أمبو،

مكتب صحة أدفو غرب

مطروح

مكتب صحة الحمام

مكتب صحة الضبعة

مكتب صحة مطروح أول

مكتب صحة سيوه

البحر الأحمر

مكتب صحة الغردقة

مكتب صحة رأس غارب

مكتب صحة سفاجا

مكتب صحة القصير

جنوب سيناء

مكتب صحة شرم الشيخ،

مكتب صحة راس سدر،

مكتب صحة طور سيناء،

مكتب صحة نويبع

شمال سيناء

مكتب التطعيم الدولى

المركز الصحي الحضري ببئر العبد

الوادي الجديد

مكتب صحة الخارجة

مكتب صحة الداخلة