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الأزهر يشيد ببسالة القوَّات المسلحة في القضاء على بؤر الإرهاب وينعى أبطالنا الشهداء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أشاد الأزهر الشريف بالجهود المتواصلة للقوَّات المسلحة وبسالة أبطالها الشرفاء وتضحياتهم في القضاء على البؤر الإرهابيَّة، واقتلاع جذورها من أرض سيناء الغالية؛ وذلك بعد جهود القوَّات المسلحة في ملاحقةِ العناصر الإرهابيَّة خلال الأيام الماضية، التي أسفرت عن القضاء على 13 إرهابيًّا.

وشدد الأزهر، في بيان له، الجمعة، على ضرورة مواجهة هذه الجماعات الإرهابيَّة بكل حزم، مؤكدًا أن هذه الجماعات تخلَّت عن كل معاني الرحمة والإنسانيَّة، وتعمَّدت ترويع الآمنين وبثَّ الخوف والرعب، مشددًا على أن الإسلام بريءٌ مما تمارسه هذه الجماعات المنحرفة من جرائمَ وقتل وسفك للدماء البريئة.

وتقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر أبطالنا، شهداء القوات المسلَّحة البواسل، الذين استشهدوا خلال تلك العمليات، داعيًا الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمتِه وأن يسكنهم فسيح جناتِه، وأن يُلهمَ أهلهم وذويهم الصبرَ والسلوانَ، وأن يَمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، (إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون).

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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