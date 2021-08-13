شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قضايا الدولة يهنئ مفتى الجمهورية بعد مد فترة خدمة فضيلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة وجميع مستشاري الهيئة، بالتهنئة لفضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمد فترة خدمة فضيلته لمدة عام.

ودعى رئيس وأعضاء الهيئة المولى عز وجل أن يوفق فضيلته لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة وخدمة الدعوة الإسلامية بإبداء الفتوى، وتنوير وإرساء قواعد الدين الإسلامي الحنيف لجموع المسلمين في شتى المجالات الدينية والحياتية، في ضوء ما عهدناه في فضيلته من الوسطية المعتدلة في الفتوى المؤسسة على نصوص محكمة من الكتاب والسنة النبوية المشرفة والمذاهب الإسلامية المعتمدة.