شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محور كلابشة أعلى النيل بأسوان بطول 23 كم بعد انتهاء تنفيذه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل الانتهاء من تنفيذ محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان بتكلفة اجمالية مقدارها 1.050مليار جنيه، حيث تم تشغيله تجريبياً واصبح المحور جاهزا للافتتاح الرسمى خلال الفترة القادمة فى إطار افتتاح 4 محاور جديدة هى عدلى منصور ببنى سويف وسمالوط بالمنيا وقوص بقنا وكلابشة بأسوان.

وأضافت وزارة النقل أن المحور الجديد يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية منذ عام 2014 بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل من 100كم إلى 25 كيلومتر بين المحور والآخر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث كانت المسافات البينية قبل عام 2014 بين محاور النيل 100 كم وهذا كان يتطلب ان ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكى يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو ان يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية.

وأكدت وزارة النقل، أن طول المحور الجديد يبلغ 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه ويشمل على 14 عمل صناعى (9 كباري- 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

وأوضحت الوزارة، أن هذا المحور يساهم فى ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان ) وكذلك المساهمة فى نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادى النقرة وشرق نصر النوبة إلى طريق الصعيد الصحراوى الغربى وتخفيف الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعى الشرقى بالإضافة الى خدمة قرى الظهير الصحراوى وزيادة الامتداد العمرانى لها وخدمة مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس .