شكرا لقرائتكم خبر عن غرق قاطرة نهرية محملة بالطين الأسوانى فى قناطر نجع حمادى الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الموارد المائية والري، غرق قاطرة نهرية محملة بالطين الأسوانى فى قناطر نجع حمادى الجديدة، قائلا إنه أثناء مرور الوحدة النهرية ناصر 62، والتى تقطر القاطرة ناصر 261، والمحملة بالطين الأسوانى، والتابعة لشركة النيل للنقل النهرى، أمام الأهوسة الملاحية بقناطر نجع حمادى الجديدة، حدث ثقب بداخل القاطرة، الأمر الذى أدى إلى غرقها بالحمولة على بعد 300 متر من مدخل الأهوسة.

وأضافت الوزارة فى بيان اليوم، أنه على الفور انتقل لموقع الحادث المهندس عصام جاد الكريم مدير الإدارة العامة لقناطر نجع حمادى الجديدة والمهندس أشرف عبد الغنى وكيل الإدارة للأعمال الكهروميكانيكية والأمن الإدارى ورئيس الهويس لتدارك الموقف بالتنسيق التام مع شرطة المسطحات المائية.

وعلى الرغم من المحاولات الكبيرة التى بذلتها الإدارة وشرطة المسطحات لتثبيت القاطرة بعيداً عن المسار الملاحى حتى لا تعيق حركة الملاحة النهرية من خلال ربط القاطرة فى شمعات الانتظار، إلا أن كميات المياه الكبيرة التى دخلت الى القاطرة أدت لغرقها بكامل الحمولة.

وعادت الحركة الملاحية حالياً لوضعها الطبيعى، وجارى مرور الوحدات الملاحية من الاهوسة الملاحية لقناطر نجع حمادى بالمعدلات المعتادة.