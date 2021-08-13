شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا أجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم والعظمى بالقاهرة 38 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا شديد الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات. وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

السكة الحديد تحدد 6 محظورات على الركاب خلال استقلالهم القطارات

حددت هيئة السكة الحديد 6 محظورات على الركاب خلال استقلالها حلالها بالقطارات تتمثل في حظر محاولة ركوب القطارات بعد تحركها أو النزول منها قبل توقفها التام أو الركاب بين فواصل عربات القطارات، أو الركوب على أسطح القطارات.

"الأوقاف" تفتتح اليوم 25 مسجدا جديدا إحلالا وتجديدا وصيانة فى 9 محافظات

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 19 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و6 مساجد صيانًة وترميمًا، في 9 محافظات، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1620 مسجدًا، منها 1487 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا" و133 مسجدًا صيانة وترميمًا.

التعليم: 15 أغسطس آخر موعد للتقدم للتحويلات بين المدارس للعام المقبل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 15 أغسطس الحالى آخر موعد للتحويلات بين المدارس، لافتة إلى أن المديريات سوف تغلق باب قبول التحويلات الإلكترونية على أن يتم البت في طلبات التحويل من قبل الإدارات التعليمية من خلال لجان يتم تشكيلها برئاسة مديرى الإدارات التعليمية، على أن تراعى اللجنة المشكلة ضوابط التحويلات منها سن الطالب المتقدم للتحويل وأيضا الكثافات الطلابية فى المدارس والنسبة المخصصة للسطلة المختصة لكل من وزير التربية والتعليم والمحافظ.

الأهلي يرفض رحيل أجايي مجانا بالصيف خشية انتقاله للزمالك أو بيراميدز

يتحفظ مسئولو النادي الأهلي على رحيل النيجيري جونيور أجايي مجانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال فشل تسويق الثنائي والتر بواليا واليو ديانج في الميركاتو الصيفي، تمهيدا لتسجيل الثنائي الأجنبي الجديد بيرسي تاو ولويس ميكيسوني القادمين من ناديي برايتون الإنجليزي وسيمبا التنزاني، بعد نجاح المفاوضات مع نادييهما بشأن الحصول على خدمات الثنائي في الموسم المقبل.

سحب 3 آلاف رخصة مركبة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

سحبت الجهات المعنية 3004 رخصة مركبات لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكترونى، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ورفع 50 سيارة ودراجة نارية متروكة في الشارع.

وحدات متنقلة بالمصالح الحكومية فى القاهرة للتطعيم ضد كورونا الأحد المقبل

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة وفرت 62 مكانا ثابتًا بالعاصمة لتلقي لقاح كورونا بالإضافة إلى 6 مراكز لإعطاء اللقاح للمسافرين طبقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا من خلال منافذ ومراكز ووحدات ثابتة ومتنقله لتسهيل حصول المواطنين عليها حرصًا على صحتهم.

المالية: ميزانية مفتوحة للقطاع الصحى.. لمكافحة «كورونا» وتوفير اللقاحات

أكدت وزارة المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإعطاء أولوية قصوى للحفاظ على صحة المواطنين خاصة فى مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، فقد تجاوزت مخصصات قطاع الصحة بموازنة العام المالى الحالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ نسبة الاستحقاق الدستورى المقررة، وبلغت ٢٧٥,٦ مليار جنيه، مشيرة إلى أننا جاهزون لتلبية أى اعتمادات إضافية للقطاع الصحى خلال التنفيذ الفعلى للموازنة، بما يسهم في تعزيز قدراته على مكافحة «كورونا»، وتوفير التمويل اللازم لاستكمال شراء اللقاحات.

فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلى يوقع لبيراميدز مقابل 450 ألف دولار

أنهى التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم النادى الإسماعيلى اجراءات انضمامه لنادى بيراميدز حيث وقع اللاعب على العقد مقابل 450 ألف دولار بعد الحلسة التى عقدها معه عمرو بسيوني، مدير التعاقدات والتسويق بالنادى السماوى، فى ظل رغبة النادى السماوى فى التعاقد مع اللاعب لدعم خط هجومه بالموسم الجديد لاسيما أن تعاقد المهاجم التونسى ينتهى بنهاية الموسم الجارى مع الدراويش ولم تنجح إدارة القلعة الصفراء فى إقناعه بتمديد التعاقد.

غدا أجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 44

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع ضد نورويتش فى افتتاحية البريميرليج

يستهل نادي ليفربول، بقيادة نجمنا المصري محمد صلاح، مشواره فى النسخة الجديدة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز بريميرليج، عندما يواجه نوريتش سيتى غدا، السبت، بملعب "كارو رود".

التعليم العالي: 115 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين لحجز اختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 115 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.