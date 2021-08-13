شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة حركة قطارات الخط الثالث لطبيعتها بطول المسار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود قطارات الخط الثالث لمترو الانفاق لطبيعتها بكامل المسار من العتبة حتى عدلى منصور ابتداء من صباح غدا السبت بعد السابعة صباحا بعد إيقافها من محطة قباء حتى عدلى منصور على مدار أسبوع مضى بسبب إنشاءات محور مسطرد.

وقالت الشركة المسئولة عن الخط الثالث للمترو، إن العمل توقف فى 4 محطات من الخط الثالث للمترو وهي محطات قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور من الواحدة ظهرا حتى الساعة 7 صباحا منذ السبت الماضى بسبب إنشاءات محور مسطرد.

وأضافت الشركة، أن العمل مستمر بباقي محطات الخط الثالث من العتبة حتى محطة هشام بركات بشكل منتظم وطبيعى بكامل طاقتها وفى مواعيدها المعتادة، وذلك نظرا لأعمال التشييد والبناء الجارية بمحور مسطرد والتي تتطلب إنشاء كوبري علوى أعلى بعض المحطات السطحية بالخط الثالث للمترو.

وأشارت الشركة، إلى أن إنشاء كوبري علوى أعلى بعض المحطات السطحية بالخط الثالث للمترو استلزم إيقاف العمل بعدد 4 محطات من الخط الثالث للمترو وهي محطات قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور حرصا على سلامة الركاب.