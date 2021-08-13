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عدد من المؤثرين والمدونين العرب يزورون متحف الحضارة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وفدًا من المؤثرين والمدونين العرب الذين يقومون بزيارة تعريفية في محافظات كل من القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر للترويج للمقصد السياحي المصري في السوق العربي.

 

وخلال جولتهم بمدينة القاهرة، حرص وفد المؤثرين العرب على زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية والاستمتاع بما يحتويه المتحف من قطع أثرية متفردة وخاصة المومياوات الملكية، التي تابعوا عملية  نقلها في موكب مهيب في إبريل الماضي من المتحف المصري بالتحرير.   

 

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وقاموا بجولة داخل المتحف زاروا خلالها قاعتي العرض المركزي والمومياوات.

 

وأعربوا خلال الجولة عن انبهارهم بالمومياوات الملكية، وبالقطع الأثرية المعروضة بالمتحف والتي تعبر عن الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة.

 

وحرص المدونون والمؤثرون على التقاط الصور التذكارية أمام اللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتي احتفظ بها المتحف تخليدًا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت جميع دول العالم، و نشرها علي صفحاتهم الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

  

صور تذكارية للمدونين العرب مع مسئولي وزارة السياحة
صور تذكارية للمدونين العرب مع مسئولي وزارة السياحة

مدونون عرب في متحف الحضارة
مدونون عرب في متحف الحضارة

زيارة المدونون العرب لمتحف الحضارة
زيارة المدونون العرب لمتحف الحضارة

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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