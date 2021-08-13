شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تحرر 66 محضرا عماليا وتحيل 5 شكاوى للقضاء بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام طلبة مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، إن المديرية أجرت تعيين 1328 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 4 من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك فى منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 3286 شاباً، فضلا عن استخراج 602 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة .

وأشار فى بيان، إلى أن المديرية قامت بصرف منحاً لـ"العمالة غير المنتظمة" المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعيا بإجمالى 5 ملايين و 496 ألف جنيه، لـ 5402 عاملاً، وصرف 11 ألفاً و 945 جنيها للرعاية الصحية لـ 717 عامل، ليصل إجمالى ما تم صرفه 179 ألفاً و 793 جنيها لـ 8 عمال من المسجلين بالمديرية.

ولفت إلى أنه تم التفتيش العمالى على 504 منشأة، وأسفر عن تحرير 66 محضراً عمالياً، من خلال مفتشى العمل، فضلاً عن تلقى 8 شكاوى عمالية، تم تحويل 5 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 102 منشأة، وذلك فى إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 )، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.