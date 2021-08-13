شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 7 آلاف حالة إشغال بالأحياء والمراكز خلال 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة بالتعاون مع شرطة المرافق من رفع أكثر من 7 آلاف حالة إشغال خلال 10 أيام على مستوى أحياء ومراكز المحافظة، وأكد اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، المتابعة الدورية لتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام من قبل المنشأت التجارية والمحال العامة والمقاهى والمطاعم مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة نشاطهم المكثف وخطة عملهم اليومية على مدار الفترتين الصباحية والمسائية لشن حملات مكبرة على شوارع وميادين المحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم إزالة 23 باكية وكشك تم إقامتهم بالمخالفه على سور مرفق شركة المياه بشارع ترعة الزمر بأرض اللواء و بشارع 26 يوليو بحى العجوزة وجارى أعمال توسعه الطريق أمام حركه المارة والسيارات بعد إزالة التعديات ورفع المخلفات.

وشهدت الحملات ضبط 25 تروسيكل غير مرخص متعدى على الطريق العام لعرض المنتجات ويتسبب فى إعاقة حركة المارة والسيارات وتم التحفظ علي المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية وذلك خلال حملات لحى بولاق الدكرور بشوارع العشرين وأحمد حمدى وسوق على والمساكن وكفر طهرمس وترعه عبد العال وناهيا والمصرف، بالإضافة إلى تحرير غرامات لعدد 20 سيارة للإنتظار الخاطى أعلى أرصفة المشاه بشوارع الثمار والتحرير واحمد عبد العزيز والصيد ومحي الدين ومصدق بحى الدقى.

كما تم غلق وتشميع 45 منشأة بأحياء بولاق الدكرور وشمال والهرم والطالبية ومدينة الحوامدية وضمت غلق 21 منشأة تجارية ومصانع ومعارض ملابس ومقاهى وسوبر ماركت بحى بولاق الدكرور بعد ضبط عددا من المخالفات بهم تنوعت ما بين إدارتهم بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات ومخالفات تموينية إلى جانب ذلك تم غلق وتشمبع 4 كافيهات بحى الطالبية تدار بدون ترخيص وتقدم الشيشة للمواطنين كما تم غلق وتشميع 14 محل ومقهى وورش ومعرض ملابس بحى شمال الجيزة لإدارتهم بدون ترخيص بالإضافة الى 3 ورش ميكانيكا بمدينة الحوامدية بطريق مصر أسيوط السريع أستجابه لشكاوى المواطنين نظراً لقيامهم بإحداث ضوضاء وعدم الالتزام بمواعيد الغلق .

بالإضافة إلى غلق وتشميع محل ملابس ومطعم بشارع محى الدين بحى الدقى وغلق مصنع أثاث بشارع المريوطية بحى الهرم مقام بالمخالفه ولا يتبع إجراءات الحماية المدنية مما يشكل خطراً على السلامه العامة للمواطنين مع اتخاذ الاجراءات القانونية.