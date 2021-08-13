شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحويل 2.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، تمكنها بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، من تحويل القائمة الـ 45 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 246 عامل مصرى لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقالت وزارة القوى العاملة، فى بيان، إن المستحقات بلغت 185 ألفاً و 487 دولاراً، أى ما يعادل 2 مليون 901 آلاف جنيه مصرى تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وناشد طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأكد الملحق العمالى بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلى الأسماء المستحقة: