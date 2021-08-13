شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تغذية ماكينات الصرف الآلى لصرف معاشات أغسطس لمن تخلفوا عن المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل بنك ناصر الاجتماعى، صرف معاشات اغسطس الجارىً اليوم الجمعة من ماكينات الصرف الآلى، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأصدرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن والاجتماعى، تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

يذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، كانت قد وجهت ببدء صرف معاشات يوليو للعملاء اعتبارا من اول الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة