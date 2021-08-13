"خربت بيتي".. تفاصيل قيام أب بقتل ابنته وحماته في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تجري نيابة جنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة مع المتهم بقتل حماته وابنته بمنطقة بولاق الدكرور، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثتي المجني عليهما؛ لتحديد أسباب الوفاة.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد لابنته وحماته.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية لجريمته حيث قال إنه قرر التخلص من حماته لتسببها في انفصال زوجته عنه ورفضها العودة اليه قائلا: "خربت بيتي" فسدد لها عدة طعنات وأصابها بجرح ذبحي بالرقبة كما أنهى حياة طفلته البالغة من العمر 7 أشهر وفر هاربا حتى تم إلقاء القبض عليه.

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهم وراء قتل سيدة وطفلة ذبحا في بولاق الدكرور، وتبين أنه زوج ابنة السيدة.

وشرحت التحريات أن الجثتين لسيدة وحفيدتها وأن وراء ارتكاب الجريمة زوج ابنة المجني عليها الأولى وأنه قام بقتل حماته لتسببها في انفصال ابنتها عنه وأن جثة الطفلة ابنته لقيت مصرعها إثر ارتطامها بالحائط أثناء قتل والدها لجدتها.

نجحت قوات الأمن في تحديد هوية المتهم وألقت القبض عليه بعد إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة له.

البداية عندما تلقى اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بمقتل ربة منزل وابنتها في ظروف غامضة حيث تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا بالعثور على جثتي ربة منزل وطفلتها داخل شقتها في دائرة القسم.

وبالانتقال والمعاينة، تبين العثور على جثتي كل من «سالمة م» في العقد الثالث من العمر، وطفلتها وتدعى «فريدة تبلغ من العمر ٧ أشهر ليتبين فيما بعد أن الطفلة حفيدتها.

انتقلت على الفور قوات الأمن وبالفحص تبين إصابتهما بعدة طعنات ذبحية في مناطق متفرقة من الجسم، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمهيدا لتفريغها للوصول للجاني، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني، وطلبت باستدعاء أسرة الضحيتين لسماع أقوالها حول الواقعة وفحص علاقات المجني عليها وخلافاتها.

وتوصلت التحريات إلى هوية المتهم وتم ضبطه وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.