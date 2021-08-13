"الميكروباص اتقلب بيهم".. النيابة تحقق في مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجرت نيابة العياط تحقيقاتها في مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي في العياط.

وصرحت النيابة بدفن جثماني المتوفيين واستعلمت من المستشفى عن حالة المصابين لسماع أقوالهم حول الحادث، وشكلت لجنة من مهندسي المرور لفحص السيارة وبيان ما بها من أعطال أدى لوقوع الحادث.

كان لقي شخصين مصرعهما 2 وأصيب 12 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بين قريتي جرزا وطهما بمحافظة الجيزة بالطريق الصحراوي الغربي.

وقامت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق الفيوم بنقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي بمحافظة بني سويف لقربها من مكان الحادث لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

ونقلت سيارات الإسعاف جثتين وهما عزت بهلول همام 38 سنة، ومحمد زين 20 سنة وتم إيداعهما مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابين هم "أحمد عبد الرحمن محمد 27 سنة، مصاب بكسر بالذراع، أحمد سيد كامل 22 سنة، مصاب بخدوش بالساق اليمني، محمود أدريس 26 سنة مصاب بجروح وكدمات، أحمد محمد حمزه 17 سنة مصاب بجروح وكسور.

كما أصيب عبد الرحمن قطب عبد الرحمن 27 سنة، بجروح وكسور، موسى عادل، 32 سنة مصاب بجروح، حسن محمد راشد، 20 سنة، مصاب بنزيف بالمخ، أسامة محمد جابر، 30 سنة، مصاب بجروح متفرقة، حماده محمد عثمان، 22 سنة مصاب بجروح وكسور، محمد عادل جابر، 16 سنة، مصاب بسجحات بالجسم، الحسن محمد محمد راشد، 21 سنة مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.