الجريمة الـ 7 .. ضبط عصابة سرقة المساكن في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المساكن بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب" مُتخذان من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءت تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتاشرت النيابة التحقيق.