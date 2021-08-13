"جوزها سافر من عامين وحامل في شهرين".. تفاصيل مقتل سيدة على يد شقيقها وخالها بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجرت نيابة أكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام شاب وخاله بقتل شقيقه الأول لشكهما في سلوكها وعلاقتها بشاب مستغلة سفر زوجها وإصرارها على الإقامة بمفردها في شقتها.

واعترف شقيق المجني عليها عقب إلقاء القبض عليه أنه قرر التخلص من شقيقته عقب تردد سيرتها على الألسنة واكتشافهم حملها في شهرين رغم سفر زوجها منذ قرابة عامين فتوجه لشقتها برفقة خاله وعندما واجهاها اعترفت بارتباطها بشاب بعلاقة آثمة فقاما بذبحها انتقاما لشرفهم.

وكلفت النيابة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وبيان صحة أقوال المتهم بحمل القتيلة في جنين من عدمه وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

أنهى شاب وخاله حياة شقيقة الأول ذبحا في دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر في الجيزة بسبب شكهما في سلوكها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر في الجيزة، بلاغا بمقتل ربة منزل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة ربه منزل تدعى "س"، 22 سنة. وبالفحص تبين إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة، وتبين أن شقيق المجني عليها وخالها وراء ارتكاب الواقعة بسبب شكهما في سلوكها.

وأضافت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن المجني عليها متزوجة وزوجها مسافر للعمل في إحدى الدول العربية، كما تبين أن الضحية مقيمة بمفردها في الشقة محل البلاغ، وأصل بلدتها أشمون بمحافظة المنوفية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مباحث الجيزة من ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، أيدها وأضافا ارتكاب الواقعة انتقاما لشرفهما، مدعين أن المجني عليها سيئة السمعة.

وقال المتهمان إنهما عرضا على الضحية بعد سفر زوجها، أن تعود للإقامة في منزل والدها بالمنوفية ولكنها رفضت، وطلبت أن تظل في شقة الزوجية للعيش بمفردها.

وأردفا أنهما شاهدا أفعالا وتصرفات تؤكد سوء لسوكها "مشيها بطال"، وقررا التخلص منها، ويوم الواقعة ذهبا إلى شقتها وبعد حوار دار بينهما اعترفت بأنها على علاقة بشخص في المنطقة، ثم أقدما على ذبحها وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.