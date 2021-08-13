ليلة سقوط "دليفري المخدرات" في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مسجل يروج المواد المخدرة مستخدما سيارة خاصة به.

وردت معلومات سرية أكدتها تحريات مباحث قسم شرطة النزهة بقيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بترويج المواد المخدرة.

وباستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم مستقلا إحدى السيارات، وبحوزته فرد خرطوش، عدد من الطلقات من ذات العيار، كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫500 كيلو جرام – مبلغ مالي- 2هاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.