الداخلية: ضبط 23 ديلر مخدرات خلال حملات أمنية في بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 19 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 23 متهما "لعدد 9 منهم معلومات جنائية"، وضبط 11 قطعة سلاح ناري - أبيض، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، بحوزة عدد من المتهمين، وضبط 5 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وضبط 2 مراقب هارب، وتنفيذ 8247 حكم قضائي متنوع.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.