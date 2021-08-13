قيمتها 700 ألف جنيه.. ضبط 85 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 85 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام ومشاركة الأمن المركزي ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على 85 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12٫750 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول)، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (770٫000– سبعمائة وسبعون ألف جنيه تقريبا).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.