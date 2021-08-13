"حتى الخزنة باعوها".. ضبط المتهمين بسرقة جمعية خيرية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة إحدى الجمعيات بسوهاج، وإعادة المسروقات.

تلقى مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج بلاغا من مدير إحدى الجمعيات - كائنة بدائرة المركز يفيد باكتشافه كسر بالباب بالطابق الثاني بالجمعية وسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالي، وكذا سرقة مبلغ مالي من داخل خزينة أخرى، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بسوهاج، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3أشخاص "لإثنين معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة قنا).

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن قنا تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وأرشدوا عن (مبلغ مالي - وحدة كمبيوتر- لاب توب) من المسروقات المستولى عليها، وكذا (3 هواتف محمولة وشاشة كمبيوتر ولوحة مفاتيح) قاموا بشرائها من متحصلات السرقة، وأضافوا ببيعهم الخزينة المستولى عليها لأحد تجار الخردة - مقيم بدائرة مركز فرشوط، أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بشرائه للخزينة وتقطيعها والتصرف فيها بالبيع.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.