"هيروين وأسلحة نارية وبيضاء".. ليلة سقوط 5 تجار مخدرات في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 5 أشخاص وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بالمنوفية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائب بمديرية أمن المنوفية قيام 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة شبين الكوم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بشقة سكنية مستأجرة بدائرة القسم، وبحوزتهم 3 قطع سلاح ناري - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة -2 قطعة سلاح أبيض "سنجة " –كمية من مخدري الهيروين والحشيش - ميزان حساس – مبلغ مالي – 4 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد حماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للتواصل مع عملائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.