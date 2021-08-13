شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الإنجيلية يفتتح مؤتمر الألف خادم إنجيلي الرابع بعنوان "الله يرعاني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الخميس، فعاليات مؤتمر "الألف خادم إنجيلي" الرابع ببيتأجابيه بوادي النطرون، تحت عنوان "الله يرعاني"، بحضور 1000 خادم من جميع كنائس الطائفة الإنجيلية بمصر، كما يشتمل المؤتمرعلى ورش عمل على مدار ثلاثة أيام، تتناول قضايا مجتمعية وروحية هامة تواجه الخدام.

وفي بداية المؤتمر قدم رئيس الطائفة الإنجيلية صلاة خاصة إلى جميع من فقدناهم من أحبابنا بسبب جائحة كورونا، وقال رئيسالإنجيلية في كلمة الافتتاح تحت عنوان "الاختيارات المستحيلة": "إن الصراع الداخلي الذي نعيشه هو بداية الاستقامة والتقوىوالحياة الجديدة، أحيانًا تكون التجربة وقتًا يسمح به الله لينقي حياتنا، كما أننا نحتاج إلى الانضباط في حياتنا في كل شيء، وهناكضرورة هامة للمواجهة والحساب، لتبقى الكنيسة كنيسة المسيح، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، ونتذكر دائمًا أن القيادةمسؤولية وتصحية وعطاء من أجل الناس".

ومن المقرر أن يشارك في فعاليات المؤتمر على مدار يومين، الدكتور القس جورج شاكر، والدكتور ماهر صموئيل، الدكتور القس هشامصفوت، والقس كمال رشدي، والقس ناصر كتكوت، والقس لطيف رمسيس، والقس عاطف سيدهم، والدكتور القس منير صبحي، والقسنادى لبيب، والقس أمجد محفوظ، والشيخ يوسف ناثان، والدكتور القس عاطف مهني، والقس أمير ثروت، والقس رفعت فتحي، والدكتوررامز عطالله، والدكتور إيهاب الخراط، والقس ناشد غالي، والقس استيفين سعيد، والقس يوناثان بولس، كما يشارك عدد من المرنمين فيفعاليات الاحتفالية.