شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقدم لكلية الشرطة من منزلك × 5 خطوات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أكاديمية الشرطة بدء تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بها من الحاصلين على الثانوية العامة لهذا العام بدءًا من 12 أغسطس حتى 6 سبتمبر، وذلك عن طريق الإنترنت.

ويقدم ”الخليج 365” للطلاب شرحًا بسيطًا لكيفية التسجيل في أكاديمية الشرطة:

1 ـ البحث على جوجل عن موقع وزارة الداخلية

2 ـ اختيار أكاديمية الشرطة

3 ـ اختيار التسجيل لأكاديمية الشرطة

4 ـ تسجيل الاسم رباعي ورقم بطاقة الرقم القومي ورقم الجلوس

5 ـ الانتظار في تحديد أول موعد للاختبار

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.