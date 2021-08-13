شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة المرورية.. سيولة وانتظام فى حركة السير بمحاور وطرق القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميزت الحركة المرورية، صباح اليوم الجمعة، بالسيولة في محاور وميادين القاهرة والجيزة، حيث انتظمت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، وبشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وشهدت حركة السيارات انتظاما أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات

كما انتظمت حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع سيولة بحركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وتميزت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات بالانتظام، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.