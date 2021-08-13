شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تحدد 6 محظورات على الركاب خلال استقلالهم القطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت هيئة السكة الحديد 6 محظورات على الركاب خلال استقلالها حلالها بالقطارات تتمثل في حظر محاولة ركوب القطارات بعد تحركها أو النزول منها قبل توقفها التام أو الركاب بين فواصل عربات القطارات، أو الركوب على أسطح القطارات.

وحظرت هيئة السكة الحديد على الركاب العبث أو شد بلف الطوارئ في غير الحالات المخصصة لذلك، أو محاولة عبور شريط السكة الحديد من الأماكن الغير مخصصة لذلك، داعية الركاب إلى الإلتزام بهذه المحظورات، حرصا على سلامتهم.

وتستعد هيئة السكة الحديد لاستقبال أخر دفعة من العربات الروسية العادية ذات التهوية الديناميكية خلال الشهر الجارى، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة التي أبرمتها مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة الصفقة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو .